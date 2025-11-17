¡Aventura al límite! Iceberg gigante casi cobra la vida de exploradores en el Ártico | VIDEO

Dos aventureros vivieron segundos de terror en el Ártico mientras intentaban capturar imágenes de un gigantesco iceberg. Mike Horn, reconocido explorador suizo, y su compañero subieron a la cima del bloque de hielo en busca de tomas espectaculares, sin imaginar que estaban desafiando a la naturaleza en su forma más imprevisible.

Lo que comenzó como una grabación de riesgo se convirtió en una situación crítica cuando el iceberg empezó a inclinarse lentamente, haciendo perder el equilibrio a ambos exploradores. En cuestión de segundos, la enorme formación de hielo se volcó por completo, arrastrada por su propio peso y el desplazamiento natural bajo el agua, poniendo en serio peligro sus vidas.

Por suerte, Horn y su compañero lograron lanzarse al agua helada justo antes de que el iceberg se derrumbara totalmente. El video del dramático momento se volvió viral en cuestión de horas, acumulando millones de reproducciones y generando un intenso debate sobre los riesgos extremos de la exploración.

“Fue una lección sobre respetar la fuerza impredecible de la naturaleza”, reflexionó Mike Horn tras compartir el material.

El episodio sirve de advertencia: incluso los aventureros más experimentados pueden encontrarse con situaciones donde la imprudencia puede convertirse en tragedia. La naturaleza, poderosa e impredecible, siempre exige respeto, aún para los más valientes.

Mira el video:

