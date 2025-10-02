TEMAS DE HOY:
Triple colisión INSEGURIDAD SANTA CRUZ accidente de tránsito

23ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

16ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

¡Último! Triple choque de tránsito en la autopista La Paz-El Alto, el protagonista escapó

Se reportaron varias personas heridas tras la aparatosa colisión.

Silvia Sanchez

02/10/2025 12:04

Foto Red Uno
La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

Un choque múltiple se registró en la autopista La Paz-El Alto, a la altura del puente Ferrobeni, donde tres vehículos terminaron chocando y dejando personas heridas, además de daños materiales de consideración.

Tres vehículos se vieron implicados en el accidente, un minibús de transporte público, un vehículo perteneciente a una empresa y un bus, este último se dio a la fuga, según la versión de los otros conductores.

Rápidamente, transportistas y vecinos de la zona alertaron a la Policía y al personal de Bomberos sobre el accidente; todos además de la dirección de Tránsito, llegaron hasta el lugar para auxiliar a las personas lesionadas e iniciar con el proceso de investigación.

Al conocerse de la fuga de uno de los conductores|, el caso se encuentra bajo la Dirección de la División Especial de Accidentes de Tránsito.

Se aguarda conocer un reporte oficial por parte de autoridades y la cuantificación de personas heridas.

Foto APG

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD