¡Último! Triple choque de tránsito en la autopista La Paz-El Alto, el protagonista escapó

Un choque múltiple se registró en la autopista La Paz-El Alto, a la altura del puente Ferrobeni, donde tres vehículos terminaron chocando y dejando personas heridas, además de daños materiales de consideración.

Tres vehículos se vieron implicados en el accidente, un minibús de transporte público, un vehículo perteneciente a una empresa y un bus, este último se dio a la fuga, según la versión de los otros conductores.

Rápidamente, transportistas y vecinos de la zona alertaron a la Policía y al personal de Bomberos sobre el accidente; todos además de la dirección de Tránsito, llegaron hasta el lugar para auxiliar a las personas lesionadas e iniciar con el proceso de investigación.

Al conocerse de la fuga de uno de los conductores|, el caso se encuentra bajo la Dirección de la División Especial de Accidentes de Tránsito.

Se aguarda conocer un reporte oficial por parte de autoridades y la cuantificación de personas heridas.

Foto APG

