¿Fue un acuerdo? Por decisión casi unánime, Eugenia Redin y ‘Power Dance’ se van a eliminación

Tras finalizar las cuatro presentaciones de la noche de este jueves, los 12 equipos se pronunciaron para poder brindar su voto y definir qué equipo debía ser nominado a la gala de eliminación.

La justificación y decisión de algunos sorprendió, pues no esperaban que el voto en contra fuera para el equipo mencionado.

La votación de la mayoría de los equipos sorprendió, pues casi todos los votos fueron en contra del equipo de Eugenia, que había sido la primera agrupación en presentarse.

Sin embargo, algunos de los equipos, señalaron que se trataba de una evaluación al trabajo en el escenario.

“Esto no es nada personal, fue muy notorio, pudo haber dado mas y mostrar lo mejor, y lamentablemente, nominamos a Eugenia Redin”, señalaba una de las participantes.

“Esta noche no tuvieron una investigación suficiente del personaje, y por eso nominamos a Eugenia Redin”, manifestó otro de los participantes.

La mayoría de los equipos dio una similar justificación y observaron el desempeño del equipo e el escenario, considerando que no recibieron una buena devolución de los jueces, pero uno de ellos, le repitió una frase, “ojo por ojo, diente por diente”, y terminó nominándola.

Eugenia señaló que ya veía venir su nominación, y pese a que piensa que el tema no es personal y se basa a la presentación que hizo, señaló que no puede fiarse de todos al estar en una competencia.

