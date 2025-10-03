TEMAS DE HOY:
Sujeto acusado de pornografía INSEGURIDAD SANTA CRUZ Accidente Cotoca

20ºC Santa Cruz de la Sierra

5ºC La Paz

16ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
La gran batalla

¿Fue un acuerdo? Por decisión casi unánime, Eugenia Redin y ‘Power Dance’ se van a eliminación

La famosa nominada, dijo que entendía la determinación de sus compañeros, y pese a todo, “los llevaba en el corazón”.

Silvia Sanchez

02/10/2025 22:59

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Tras finalizar las cuatro presentaciones de la noche de este jueves, los 12 equipos se pronunciaron para poder brindar su voto y definir qué equipo debía ser nominado a la gala de eliminación.

La justificación y decisión de algunos sorprendió, pues no esperaban que el voto en contra fuera para el equipo mencionado.

La votación de la mayoría de los equipos sorprendió, pues casi todos los votos fueron en contra del equipo de Eugenia, que había sido la primera agrupación en presentarse.

Sin embargo, algunos de los equipos, señalaron que se trataba de una evaluación al trabajo en el escenario.

“Esto no es nada personal, fue muy notorio, pudo haber dado mas y mostrar lo mejor, y lamentablemente, nominamos a Eugenia Redin”, señalaba una de las participantes.

“Esta noche no tuvieron una investigación suficiente del personaje, y por eso nominamos a Eugenia Redin”, manifestó otro de los participantes.

La mayoría de los equipos dio una similar justificación y observaron el desempeño del equipo e el escenario, considerando que no recibieron una buena devolución de los jueces, pero uno de ellos, le repitió una frase, “ojo por ojo, diente por diente”, y terminó nominándola.

Eugenia señaló que ya veía venir su nominación, y pese a que piensa que el tema no es personal y se basa a la presentación que hizo, señaló que no puede fiarse de todos al estar en una competencia.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD