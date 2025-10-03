Los jueces felicitaron a Marcela Palacios, pero criticaron a su academia de baile: ¿qué pasó?

El equipo conformado por cochabambinos ingresó al escenario, y este fue el de Marcela Palacios y la academia Sport Dance, ellos interpretaron una canción muy cantada por las mujeres, “El me mintió”, de la artista Amanda Miguel.

La puesta en escena fue del agrado de los jueces, sin embargo, observaron y criticaron algunos errores en la academia de baile, a quienes les hicieron varias recomendaciones.

Para Elka Meyer, el equipo combinó muchos estilos, y les recomendó tener cuidado con el uso de técnicas en el escenario.

“Tengan cuidado en mostrar demasiada energía, que se vea más genuino, se entendió la idea y la coreografía y el personaje se veía muy parecido, me gustó”, afirmó Meyer.

Para Gabriela Zegarra, el equipo hizo una buena interpretación, y mostraron más energía, y en Marcela, solo observó la imitación en la letra de la canción en algunos momentos, “me encantó, te luciste, te sentiste apasionada”.

En tanto para Tito Larenti, el equipo tiene que continuar trabajando, y recomendó al coach evitar llevarse toda la atención durante la presentación, le pidió trabajar más en los bailarines del cuerpo de baile.

“Pareciera que el coach quiere ser protagonista, debería estar a un lado bailando y llevando la dirección del equipo, no equiparó con su equipo, no me gustó tanto, Marcela está noche me convenciste”, manifestó Larenti.

Para Rodrigo Massa, el equipo tiene que trabajar en nivelar la energía y en la expresión en el rostro de los bailarines, además, felicitó a Marcela Palacios por su interpretación del personaje.

Marcela Palacios señaló que las críticas son constructivas y sirven para poder mejorar.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

Mira la programación en Red Uno Play