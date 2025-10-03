Actual gerente de Emapa anuncia auditorías internas tras denuncia por corrupción

La Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) se encuentra en el centro de la atención pública luego de que el exgerente general Franklin Flores fuera involucrado en una investigación por presuntos hechos de corrupción.

En medio de la polémica, el actual gerente general, Richard Rojas, aseguró que se han instruido auditorías internas para transparentar los procesos dentro de la institución estatal.

“Justamente lo que estamos haciendo es instruir las auditorías correspondientes sobre los proyectos y procesos de contratación, en todo lo que respecta a hechos que puedan incurrir en irregularidades”, afirmó Rojas en entrevista con el programa Que No Me Pierda. “De alguna forma, toda Emapa está siendo auditada para transparentarse al ser una empresa estratégica del Estado”, agregó.

Fábrica de papa en marcha, pero aún sin operar al 100%

Uno de los temas que también ha sido objeto de cuestionamientos es el funcionamiento de la planta procesadora de papa, inaugurada hace siete meses. Al respecto, Rojas indicó que ha solicitado celeridad en la auditoría relacionada a este proyecto, y que se espera contar con resultados concretos dentro de este mes.

En cuanto a su funcionamiento, detalló que la planta sí está operativa, aunque todavía no a su máxima capacidad.

“La planta de papa está en funcionamiento. Estamos produciendo papa frita y puré de papa, los mismos que están siendo distribuidos en los mercados a nivel nacional. Tenemos dos turnos de trabajo con aproximadamente 22 personas cada uno. Actualmente la planta opera por encima del 30% de su capacidad”, explicó.

Asimismo, señaló que, al haber superado ese umbral de funcionamiento, la planta ya no es deficitaria económicamente.

El actual gerente general de Emapa además, reveló que su salario es de 15 mil bolivianos, en respuesta a los cuestionamientos surgidos por la investigación contra el exgerente Franklin Flores, a quien se le detectaron movimientos bancarios que no coincidían con su nivel de ingresos.

Mira la programación en Red Uno Play