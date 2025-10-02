TEMAS DE HOY:
VIDEO: Pánico en EEUU tras colapso de un juego mecánico durante evento escolar

Milagrosamente, no se reportaron heridos pese a la magnitud del accidente.

Ligia Portillo

02/10/2025 13:25

VIDEO: Pánico en EE.UU. tras colapso de un vagón de juego mecánico en evento escolar. Foto: Captura de pantalla
EE.UU.

Un evento escolar en Los Ángeles se convirtió en una escena de pánico luego de que un juego mecánico sufriera un grave desperfecto.

El incidente ocurrió el pasado viernes, cuando la atracción se detuvo bruscamente y, en cuestión de segundos, dos vagones colisionaron, provocando que uno de ellos colapsara contra el suelo.

 

Los videos del momento, que circulan masivamente en redes sociales, muestran a los asistentes gritando y corriendo en medio del caos, temiendo lo peor. Testigos relataron que todo ocurrió en apenas unos instantes, mientras niños y adultos observaban atónitos el desplome.

Milagrosamente, no se reportaron heridos pese a la magnitud del accidente. Sin embargo, las autoridades locales han iniciado una investigación para determinar si hubo negligencia en el mantenimiento del juego y garantizar la seguridad de futuras actividades recreativas.

 

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

