VIDEO: Una estación científica abandonada en Rusia es el hogar de osos polares

Los nuevos 'inquilinos' no dudaron en instalarse en su nuevo hogar.

Ligia Portillo

01/10/2025 11:08

VIDEO: Una estación científica abandonada en Rusia es el hogar de osos polares. Foto: Captura de pantalla
Rusia

En una remota isla rusa del mar de Chukotka, una estación científica abandonada ha encontrado nuevos “inquilinos”, un grupo de osos polares que parecen haberse apropiado del lugar como si fuera su propio hogar.

El descubrimiento fue captado por el fotógrafo Vadim Majórov, quien sobrevolaba la zona con un dron. En las imágenes se observa a los gigantescos mamíferos blancos descansando, explorando e incluso jugando cerca del aparato volador. Mientras algunos parecían ignorar por completo la presencia tecnológica, otros parecían curiosos, interactuando con él como si se tratara de un juguete inesperado.

La estación, que data de 1943, cerró sus puertas en 1992, quedando aislada entre el hielo y la nieve. Desde entonces, la naturaleza parece haber reclamado el espacio, y ahora, los osos polares disfrutan de sus pasillos y salas como un refugio invernal improvisado.

Para Majórov, la escena fue un recordatorio del poder y la adaptabilidad de la fauna ártica. “Es fascinante ver cómo estos animales se apropian de un lugar que alguna vez estuvo destinado al estudio humano, y cómo lo convierten en su propio mundo”, comentó.

El video ya se ha vuelto viral, mostrando a miles de personas en todo el mundo cómo la soledad de la estación científica se transformó en un inesperado paraíso polar.

