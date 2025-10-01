La inseguridad vuelve a golpear a los vecinos de la zona sur. Esta vez, una mujer fue víctima de un violento robo en el barrio Petrolero, cuando sujetos a bordo de un vehículo blanco, con logotipo de taxi, la sorprendieron y le arrebataron la cartera en cuestión de segundos.

El hecho ocurrió cerca de las seis de la tarde de este lunes. La víctima esperaba ingresar a la vivienda de un familiar cuando, distraída por un instante, fue atacada. Uno de los delincuentes sacó medio cuerpo por la ventana del vehículo y le jaló la cartera con tanta fuerza que la mujer cayó al suelo, sufriendo lesiones en rodillas y brazos.

Su sobrina relató cómo sucedió todo: “Ella vino a visitar a mi papá, su hermano. Estaba tocando el timbre y hasta sacó el celular para avisar que ya había llegado. Justo en ese momento, el auto se acercó, salió medio cuerpo del delincuente y le 'jaló' la cartera. La arrastraron, mi tía cayó al piso. Ahora está delicada, con moretones en las rodillas y el brazo. Le quitaron su dinero, alrededor de 350 bolivianos, además de documentos personales”.

Un vecino indicó que este no es un hecho aislado: “Ya nos ha pasado varias veces. A mí también me robaron en esta misma zona, una moto se subió a la acera y me jaló la cartera. Estamos cansados, tenemos niños, tenemos miedo de salir. ¿Qué vamos a esperar el día de mañana? Estos delincuentes no respetan a nadie, lo único que hacen es arrastrarnos y quitarnos nuestras pertenencias sin importarles el daño que nos causan”.

Vecinos y familiares reclaman mayor presencia policial en el sector, afirman que los asaltantes operan con total impunidad, usando vehículos sin placa o motocicletas. “Pedimos a las autoridades que hagan algo. Aquí hay mucha delincuencia, no podemos vivir así. A partir de las 20:00 o 21:00 de la noche ya tenemos que encerrarnos en nuestras casas por temor. Es muy peligroso”, concluyó la denunciante.

