¡Peleas callejeras! jóvenes protagonizaron riñas en la avenida Potosí y Portales

Nuevamente, cámaras de vigilancia captaron escenas alarmantes en la avenida Potosí y Portales, esta vez, una pelea callejera protagonizada por al menos cinco jóvenes en plena vía pública.

El hecho ocurrió el pasado 11 de septiembre, alrededor de las 20:37, cuando los transeúntes y vecinos de la zona fueron testigos de una riña que interrumpió la normalidad de la noche. En las imágenes se observa a los jóvenes golpeándose sin importarles la presencia de peatones ni el peligro que representaban para quienes circulaban por el sector.

Vecinos denuncian que este tipo de hechos son cada vez más frecuentes y aseguran vivir con temor constante. “Ya no se puede caminar tranquilos, cada semana hay peleas o asaltos, necesitamos más control policial”, expresó una vecina de la zona.

La preocupación se intensifica, pues aseguran que la inseguridad se ha vuelto una rutina en la avenida Potosí y Portales. “Uno ya no sabe si volverá sano y salvo a casa”, relataron.

Ante esta situación, vecinos exigen mayor presencia de patrullas policiales y controles más estrictos, antes de que una tragedia mayor se registre en este concurrido sector de la ciudad.

