“El agua les llegó al pecho”: El río Yapacaní inundó viviendas y dejó adultos mayores atrapados

Tres personas fueron evacuadas la tarde de este lunes en la zona de Faja Norte, kilómetro 6, en Yapacaní, luego de quedar atrapadas por la crecida del río del mismo nombre.

El desborde sorprendió a los habitantes del sector cerca de las 10:00 de la mañana, cuando el agua ingresó rápidamente a las viviendas, dejando a varias familias en riesgo. Personal de emergencia y Defensa Civil se desplazó hasta el lugar para asistir a los afectados.

Entre los evacuados se encuentran dos personas de la tercera edad, quienes quedaron atrapadas por varias horas dentro de su vivienda, con el agua llegando hasta el nivel del pecho.

Su hijo, Carlos Segovia, relató que la inundación los tomó desprevenidos y que perdieron la mayoría de sus pertenencias. "El río los sorprendió. Toda la casa se llenó de agua, todo se perdió", señaló, destacando que sus padres permanecieron mojados y sin posibilidad de salir por su propia cuenta.

El rescate pudo realizarse alrededor de las 18:00, cuando equipos de Defensa Civil ingresaron a la zona, donde aún persistían el lodo y la humedad.

Los adultos mayores fueron trasladados al hospital de primer nivel de Yapacaní, donde reciben atención médica y apoyo humanitario. También se brindó ropa seca para mitigar los efectos de la prolongada exposición al agua y al frío.

Las autoridades continúan trabajando en Faja Norte para evaluar los daños y asistir a otras familias afectadas por la crecida del río. Se prevé que las labores de emergencia sigan durante las próximas horas, debido a la persistencia de las lluvias en algunas zonas.

