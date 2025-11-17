¡Bolivia es finalista! Diez países de Latinoamérica apuntan a ser Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco

Bolivia se posiciona como uno de los diez países latinoamericanos que son finalistas para la prestigiosa inscripción de sus tradiciones culturales en las listas de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco. La decisión final se tomará el próximo diciembre.

La Organización de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) anunció que, entre las 68 candidaturas de 78 países a nivel global, varias naciones de Latinoamérica resaltan, incluida la postulación boliviana.

Bolivia compite con la Festividad de la Virgen de Guadalupe, patrona de Sucre (categoría: fiesta).

Otros países finalistas de la región son:

El Salvador: La Hermandad de las Flores y las Palmas (religiosa).

Chile: El Circo de tradición familiar (artes escénicas).

Panamá: Procesos constructivos de la casa de quincha y la junta de embarre/embarra (arquitectura tradicional).

Paraguay: Arte Ñai’ũpo, cerámica ancestral (artesanía).

Perú: Sarawja, música y danza aymara de Moquegua (música y danza).

Cuba: Práctica del hijo cubano (música).

México: Representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en Iztapalapa (teatro y ritual).

Venezuela: El Joropo (música y danza).

Argentina: El Cuarteto, música y danza de Córdoba (música y danza).

Importancia del Patrimonio Inmaterial y próximos pasos

El Patrimonio Cultural Inmaterial abarca conocimientos ancestrales, artes escénicas, rituales y festivales que la Unesco busca proteger y promover para fortalecer la identidad cultural de las comunidades, según informa EFE.

Los resultados para estas candidaturas se darán a conocer tras la vigésima sesión del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, que se celebrará del 8 al 13 de diciembre en Nueva Delhi, India. Bolivia espera con expectación el anuncio que podría sumar un nuevo reconocimiento a su rica herencia cultural.

