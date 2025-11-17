Huarachi y testigo clave del caso ‘coimas millonarias’ deben declarar este lunes en la Fiscalía

Este lunes, el exsecretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, deberá presentarse ante el Ministerio Público para brindar su declaración informativa dentro del caso conocido como ‘coimas millonarias’, en el que se investiga su presunta participación en hechos de corrupción. La citación está fijada para las 10:00 de la mañana en dependencias de la Fiscalía paceña.

En la misma jornada también debe declarar Claudia Cortez, considerada la testigo clave del caso que destapó el presunto pago de coimas que comprometería a exautoridades y representantes del sector laboral. Cortez se trasladará desde el departamento del Beni hasta La Paz para prestar su testimonio y detallar las circunstancias en las que, según su versión, habría entregado montos de dinero a Huarachi.

Cortez es la informante central de la denuncia presentada a mediados de 2023 contra el exministro de Medio Ambiente y Aguas, Juan Santos Cruz, acusado de recibir 19 millones de bolivianos en coimas presuntamente entregadas por diversas empresas constructoras a cambio de adjudicaciones.

La Fiscalía continuará tomando declaraciones en el marco de esta investigación que sigue revelando nuevos elementos y posibles responsabilidades. Las autoridades del Ministerio Público no descartan futuras convocatorias mientras avanza el esclarecimiento del caso.

Mira la programación en Red Uno Play