Habilitan una vía en La Angostura tras hundimiento de la capa asfáltica

La localidad de La Angostura, municipio de El Torno, también se vio afectada por la intensa lluvia y el desborde del río Piraí. Decenas de vehículos tuvieron que esperar el cese de las lluvias para lograr cruzar en la zona de El Chorro, luego del hundimiento de la capa asfáltica.

Vehículos privados, flotas departamentales e interdepartamentales quedaron varadas, por más de 10 horas, luego de las fuertes lluvias acaecidas en el departamento.

En horas de la noche, recién se pudo reestablecer el paso luego que una de las vías sufriera un hundimiento de la capa asfáltica.

La Administradora Boliviana de Caminos (ABC) y la Policía piden a los conductores extremar la precaución al momento de transitar por esta zona para evitar accidentes, teniendo en cuenta que solo se pudo habilitar una vía.

