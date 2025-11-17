Comité alerta por heridos y desaparecidos tras desborde del río en Samaipata

El primer vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, confirmó a través de sus redes sociales la grave situación que atraviesa el municipio de Samaipata, tras las fuertes inundaciones provocadas por el desborde del río de la zona.

Según informó, el hecho ha dejado heridos, personas desaparecidas y una de las comunidades más afectadas es Achira.

Zambrana señaló que mantuvo comunicación directa con el alcalde de Samaipata y con el subgobernador de Florida, quienes transmitieron un mensaje urgente solicitando toda la ayuda posible.

"Acabamos de hablar con el Alcalde de Samaipata y el Sub Gobernador de Florida: hay heridos, personas desaparecidas y la comunidad completamente afectada por la inundación. Nos piden transmitir un mensaje urgente: toda ayuda que pueda llegar para liberar Achiras será profundamente agradecida. Autoridades de todos los niveles, necesitamos acción inmediata!", dice el post escrito por el cívico.

Zambrana hizo un llamado directo a las autoridades de todos los niveles del Estado, recalcando que la situación demanda acción inmediata para evitar mayores pérdidas.

