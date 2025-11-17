Crecida del río Piraí llegó a 6,8 metros; Searpi emitió alerta roja

El Servicio de Encauzamiento de Rios - SEARPI emitió una alerta roja debido a la crecida extraordinaria del río Piraí, que alcanzó un nivel de 6,80 metros.

La emergencia se originó esta madrugada, aproximadamente a las 5:00, tras un deslizamiento de un cerro que obstruyó una quebrada, provocando inundaciones en varias viviendas cercanas y el desbordamiento de la carretera que conduce hacia la zona de Samaipata.

José Antonio Rivero, director del SEARPI, señaló que “la situación es crítica y pedimos a la población retirarse de inmediato de todas las actividades cerca del río Piraí. Se ha enviado personal a las áreas más vulnerables para evaluar los daños y coordinar la asistencia”.

Además, mencionó que los municipios de Okinawa, El Puente y Cuatro Cañada han declarado emergencia y se desplazará maquinaria pesada para mitigar los efectos de la inundación.

Rivero destacó la importancia de la coordinación con otras instituciones y el COED, indicando que “se realiza monitoreo constante y se envía personal a Samaipata y otras zonas críticas para prevenir mayores daños. También se solicita cerrar los puertos en San Pedro, ya que su apertura podría agravar la inundación”.

Finalmente, el director del SEARPI hizo un llamado a la calma y a seguir las indicaciones oficiales: “La seguridad de las familias es la prioridad. Recomendamos evitar toda actividad en los ríos y mantener atención ante cualquier incremento del nivel del agua, que podría superar los niveles actuales y afectar más comunidades ribereñas”.

