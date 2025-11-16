TEMAS DE HOY:
Comunidad

Bomberos rescatan a un perrito que cayó a un precipicio en Pasankeri, La Paz

Con maniobras coordinadas, los bomberos lograron ponerlo a salvo tras varios minutos de trabajo.

Jhovana Cahuasa

16/11/2025 15:08

Foto: Policía Boliviana
La Paz

La mañana de este domingo, efectivos de Bomberos Antofagasta de la Policía acudieron a un llamado de emergencia en la zona Pasankeri, en la ciudad de La Paz, donde vecinos alertaron que un perrito había caído a un precipicio y no podía salir por sus propios medios.

El equipo de rescate desplegó un operativo especializado para descender hasta el lugar donde se encontraba el animal.

Con maniobras coordinadas, los bomberos lograron ponerlo a salvo tras varios minutos de trabajo.

El peludito fue entregado sano y salvo a su dueña, quien llegó al lugar visiblemente preocupada.

Vecinos destacaron la rápida respuesta del personal de emergencias y celebraron el final feliz del rescate.

 

