Comunidad

La Paz sin marraqueta: la harina subvencionada no llega a los panaderos

Los vecinos muestran preocupación ante la posible subida de precios y la escasez del producto.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

15/11/2025 21:30

La Paz, Bolivia

La ciudad de La Paz enfrenta una escasez del pan de batalla, conocido como 'marraqueta', luego de que el sector panificador advirtiera un posible incremento en su precio.

En un recorrido por la calle Zoilo Flores, en la zona de San Pedro, reconocida por la venta de este insumo básico, se constató que los establecimientos no cuentan con marraquetas disponibles para la venta al público.

Los vendedores explicaron que no se está produciendo marraqueta esta semana, supuestamente por falta de harina subvencionada. La ausencia del pan ha preocupado a los vecinos, que aseguran que subir el precio afectará a familias con niños, quienes consumen este producto regularmente.

Por el momento, solo se está vendiendo pan redondo, que cuesta 50 centavos. Sin embargo, los clientes dicen que esta opción no reemplaza la marraqueta, que es parte esencial de la canasta familiar.

 

Programación

21:00

Uno de película

23:00

La otra señorita oh

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Dueños de la tarde

05:55

Uno decide

