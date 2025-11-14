¡Atroz! Hallan restos óseos cerca de la tranca de Caranavi, La Paz

El comandante de la Policía Rural y Fronteriza, coronel Javier Salguero, informó este jueves que restos óseos fueron hallados a orillas del río Cororico, cerca de un puesto de control ubicado en el municipio de Caranavi, del departamento de La Paz.

“Lo encontraron a la altura de la tranca de salida a Guanay. El cuerpo ha sido trasladado a la morgue del municipio de Caranavi para que se realice la autopsia de ley y se pueda determinar la data de la muerte”, indicó el jefe policial.

Según la autoridad, con la autopsia médico-legal se determinará el sexo de la persona, así como las causas exactas del fallecimiento.

Se presume que el cauce del río arrastró el cuerpo, que aún no ha sido identificado y se encontraba en el lecho del río. El caso se encuentra en investigación.

