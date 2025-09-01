¡Macabro! Un can llegó con restos de un pie humano a una casa y alarmó a todos en Tarija

El hecho se registró en la comunidad de Monte Méndez en Tarija, donde los dueños de una vivienda, se encontraron con una terrible escena cuando el perro de la casa, llegó con restos de un pie humano en el hocico.

Ante este hecho, alertaron a los vecinos y se contactaron con la Policía para iniciar con el proceso de investigación, sin embargo, horas después, se organizaron para poder realizar un rastrillaje en busca de más restos humanos.

Fue así que, en medio del monte y las hierbas, lograron encontrar un cadáver que estaba siendo devorado por los animales.

“Estábamos buscando, pero no encontrábamos, nos reunimos a las 6 de la mañana para hacer la búsqueda, y cuando vimos al perrito venir nuevamente con el hocico ensangrentado lo seguimos y encontramos el cuerpo”, afirmó uno de los vecinos entrevistados por el medio Todo Noticias Tarija.

Según indicaron, la persona hallada era aparentemente adulto mayor ya que tenía el cabello blanco y aseguraron que parte de las piernas habían sido devoradas por los animales de la zona.

Los vecinos contactaron a la Policía para que continúe con el proceso de investigación e indicaron que no conocen ningún reporte de alguna persona desaparecida.

