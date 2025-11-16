“Pedimos tiempo y serenidad”: llamado de la Iglesia tras la transición política en Bolivia

En la Catedral Metropolitana de Santa Cruz, el obispo Mons. Stanislaw Dowlaszewicz dirigió este domingo un mensaje al país en el que destacó el momento crucial que vive Bolivia tras la transición política, exhortando a la población a mantener la serenidad y el compromiso democrático.

Durante su homilía, el obispo felicitó al nuevo presidente Rodrigo Paz y expresó sus deseos de éxito por el bien común, recordando que el rumbo del país depende de la participación y responsabilidad de todos. “Reconstruir la democracia no es tarea fácil ni responsabilidad de unos cuantos, sino un esfuerzo compartido”, afirmó.

Dowlaszewicz citó el reciente comunicado de la Conferencia Episcopal Boliviana, reiterando el mensaje central: “Caminando juntos es posible avanzar”. En ese sentido, llamó a dejar atrás la confrontación y apostar por la reconciliación, la honestidad y el diálogo.

El punto más destacado de su reflexión fue el pedido explícito de la Iglesia de que la sociedad otorgue tiempo y serenidad al proceso de cambio de gobierno, señalando que la transición requiere estabilidad, paciencia y una disposición sincera a construir acuerdos.

“Pedimos tiempo y serenidad para este proceso de cambio de gobierno, insistiendo en la importancia de dar espacio al diálogo, al consenso, al encuentro fraternal y al respeto”, expresó el obispo.

Al mismo tiempo, recordó que el cambio empieza por las actitudes individuales:

“Es posible salir de esta crisis, pero los primeros en comportarnos bien debemos ser nosotros mismos”.

Mire la homilía:

Mira la programación en Red Uno Play