Deportes

El abrazo que sana: mamá consuela a su hijo tras ser eliminado del Mundial Sub-17

Venezuela quedó eliminado del Mundial Sub-17 en Catar, pero al final del partido una emotiva imagen mostró a un futbolista de la Vinotinto siendo consolado por su madre. 

Martin Suarez Vargas

Jugador siendo consolado por su madre. Foto: Internet.
Catar.

El seleccionado venezolano de fútbol de la categoría Sub17 fue eliminado del Mundial de Catar tras caer 2-1 contra Corea del Norte en los dieciseisavos de final de la Competencia. Sin embargo, tras el partido una imagen se hizo viral entre una madre y su hijo futbolista.

El futbolista Henry Díaz, jugador de la selección venezolana Sub-17, caminó hacia la orilla del campo al finalizar el partido y fue recibido por su madre, quien lo abrazó y lo consoló tras la eliminación a manos de Corea del Norte. La emotiva escena que se subió en redes sociales, generó de inmediato comentarios positivos en redes sociales.

“Cosas que las mamás de futbolistas entendemos”, comentó una madre, mientras que otra añadió: “En las buenas y en las malas, mamá siempre está”.

Venezuela no pudo avanzar en la competencia intercontinental que se desarrolla en Oriente Medio.

