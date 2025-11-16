TEMAS DE HOY:
Internacional

Cae en España 'Pipo', líder de Los Lobos y último gran jefe narco de Ecuador prófugo

Wilmer Chavarría estaba prófugo desde 2021 y dirigía desde Europa a Los Lobos, la mayor banda criminal de Ecuador, según el Gobierno.

EFE

16/11/2025 15:33

Capturan en España a 'Pipo', líder narco de Los Lobos de Ecuador. Foto: RRSS

Wilmer Chavarría, alias ‘Pipo’, líder de Los Lobos, fue detenido este domingo en Málaga, España, tras años prófugo. Era el último gran cabecilla del esquema narco ecuatoriano que seguía en libertad, luego de capturas anteriores en España, Panamá y Colombia de líderes de bandas como Los Choneros, Tiguerones y Chone Killers.

Pese a que fingió su muerte en 2021 durante la pandemia, autoridades ecuatorianas sospechaban que seguía activo desde Marbella, dirigiendo a distancia a Los Lobos, banda que desplazó a Los Choneros como el grupo criminal más poderoso del país.

Según el ministro del Interior, John Reimberg, Chavarría usó identidades falsas de Venezuela y Colombia. Con esta última viajó a España en 2022, en medio de una guerra entre bandas que comenzó en las cárceles y se extendió a las calles. Ecuador es actualmente el país con el índice de homicidios más alto de Latinoamérica.

En su ascenso, Pipo contó con el respaldo de Leandro 'El Patrón' Norero, narco asesinado en la prisión de Latacunga en 2022.

Otros líderes narcos capturados

Tras la recaptura en mayo de José Adolfo Macías ('Fito'), jefe de Los Choneros, Pipo se convirtió en el criminal más buscado. Fito, recapturado año y medio después de escapar de la Cárcel Regional de Guayaquil, fue hallado en un búnker en Manta y extraditado a EE.UU. por cargos vinculados al cartel de Sinaloa.

Poco después, Federico Gómez ('Fede'), de Las Águilas, escapó disfrazado de militar de la Penitenciaría del Litoral, pero fue detenido semanas después en Medellín (Colombia) y entregado a Ecuador.

En abril de 2024, fue recapturado Fabricio Colón Pico, condenado por secuestro y amenazas contra la ex fiscal general Diana Salazar. En mayo, Julio Martínez ('Negro Tulio'), líder de Chone Killers, cayó en Panamá y fue deportado a Ecuador.

En octubre, fue detenido en Tarragona (España) William Alcívar ('Willy'), ex guardia penitenciario y líder de Los Tiguerones, con fuerte presencia en Esmeraldas, zona clave para el narcotráfico por su frontera con Colombia. Willy sigue preso en España a la espera de extradición.

