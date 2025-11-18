¿Qué tramos están afectados tras las lluvias en Santa Cruz? La ABC reporta 4 puntos críticos

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó este lunes sobre la situación de las vías en Santa Cruz, afectadas por la intensa lluvia que se registró esta jornada.

Según Angelo Viruez, gerente regional de la ABC, se han identificado cuatro puntos críticos que requieren atención urgente, siendo el tramo Angostura-Bermejo el más afectado, donde se registró el hundimiento de gran parte de la plataforma.

Viruez explicó que, por motivos de seguridad, la vía se encuentra cerrada de manera temporal por 48 horas mientras se evalúa la intervención.

“Actualmente no podemos realizar trabajos debido a que las lluvias continúan, pero tan pronto cesen, la maquinaria estará disponible para iniciar las labores de reparación y ensanche de la plataforma”, indicó el gerente regional.

El funcionario aseguró que se está coordinando con el Ministerio de Obras Públicas, que ha declarado alerta por emergencia vial en la región. “Se ha solicitado una evaluación completa de todos los puntos críticos para garantizar atención inmediata y priorizar la seguridad de los usuarios”, añadió Viruez.

En cuanto a pasos provisionales, el gerente regional aclaró que aún no se cuenta con alternativas de tránsito mientras se realizan los trabajos.

Viruez concluyó que “la prioridad es proteger a los usuarios y restablecer la conectividad en los tramos más afectados de manera rápida y segura”.

Otro de los puntos afectados son: El tramo Samaipata - Cuevas a la altura de Achira; además de Puerto Banegas.

Mira la programación en Red Uno Play