VIDEO: Discusión de tránsito terminó en choque intencional y un bebé con fractura de cráneo

Un violento hecho ocurrido en la Costanera Norte de Córdoba (Argentina) conmocionó, un bebé de apenas 18 meses resultó con una fractura de cráneo luego de que el conductor de una camioneta Volkswagen Amarok embistiera intencionalmente un automóvil durante una discusión de tránsito.

El incidente se desató tras una pelea entre el conductor de la camioneta, identificado como Juan Cruz Peracca, de 29 años, y una familia que viajaba en un Volkswagen UP. Según testigos, a pesar de que la madre advirtió desesperadamente que en el vehículo se encontraba su hijo pequeño, el agresor realizó dos maniobras de marcha atrás de manera deliberada, impactando contra la parte trasera del auto donde estaba el menor asegurado en su sillita.

El bebé sufrió una fractura de cráneo y fue trasladado de urgencia a un hospital, donde permanece bajo observación médica.

El agresor fue imputado por el delito de “lesiones leves dolosas con alevosía” y actualmente permanece detenido, ya que además violó una orden de restricción previa. Sin embargo, la familia de la víctima reclama que la causa sea investigada como “tentativa de homicidio”, dado el riesgo extremo al que fue expuesto el niño.

El caso ha generado gran indignación social y abre el debate sobre la violencia al volante y las consecuencias legales de este tipo de conductas que pueden tener resultados fatales.

Imágenes sensibles:

