Rodrigo Paz cierra el Ministerio de Justicia: "se acabó el Ministerio de la injusticia"

En conferencia de prensa, el presidente Rodrigo Paz dijo que se acabó el Ministerio de la persecución. "Nunca más habrá la injerencia de la política en la justicia".

Miguel Ángel Roca Villamontes

20/11/2025 14:50

La Paz, Bolivia

El presidente Rodrigo Paz anunció este jueves que tomó la decisión de cerrar el Ministerio de Justicia, cumpliendo así su propuesta electoral y que con esta decisión nunca más la política tendrá injerencia sobre la justicia.

Paz justificó que esta decisión le dará garantías al sistema judicial y a sus reformas que serán elaboradas junto a todas las instituciones del país.

“Hoy estoy cumpliendo mi palabra de cerrar el Ministerio de Justicia. Se acabó el Ministerio de la persecución, se acabó el Ministerio de la injusticia. El Ministerio de la Justicia ha muerto y lo vamos a enterrar para que no vuelva el terrorismo de estado a perseguir a los bolivianos”, dijo Paz.

Agregó que la decisión inicial de no cerrar el Ministerio fue a sugerencia del vicepresidente Edmand Lara, e incluso, dijo, que fue él quien propuso a Freddy Vidovic al frente de esta cartera.

El presidente estuvo acompañado en la conferencia por el abogado Jorge García, quien esta mañana fuera designado a través de un decreto supremo como ministro de Justicia.

Tras el anuncio, Paz Pereira y García Pinto abandonaron la sala sin responder a las consultas de la prensa en torno al futuro de García Pinto, tomando en cuenta que su cartera ya no existe. Desde el Gobierno se comprometieron a brindar más detalles este viernes.

 

