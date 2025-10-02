TEMAS DE HOY:
VIDEO: ¡No le gustaron los precios! Oveja enojada destroza escaparate de una tienda

El video del incidente se volvió viral rápidamente, dejando claro que esta oveja no estaba dispuesta a pagar por nada.

Ligia Portillo

02/10/2025 11:58

VIDEO: ¡No le gustaron los precios! Oveja enojada destroza escaparate de una tienda. Foto: Captura de pantalla
Rusia

En un insólito episodio ocurrido en la república rusa de Baskortostán, una oveja decidió expresar su descontento… ¡y lo hizo a su manera! Las cámaras de seguridad captaron al animal observando detenidamente su reflejo en el cristal de un escaparate antes de lanzarse con furia y romperlo para entrar a la tienda.

Según los curiosos que presenciaron la escena, la oveja parecía analizar cada producto, como si estuviera evaluando los precios, hasta que finalmente tomó una decisión drástica: ¡romper y entrar! Su inesperada visita quedó registrada en cámaras de seguridad, los propietarios no daban crédito a lo ocurrido.

El video del incidente se volvió viral rápidamente, dejando claro que esta oveja no estaba dispuesta a pagar por nada, o al menos, que los precios no estaban a su gusto.

El incidente se volvió rápidamente viral en redes sociales, dejando a más de uno preguntándose si la curiosidad del animal se transformó en pura furia.

Mira el video:

 

