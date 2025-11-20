Detienen a uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato de alcalde en México

El secretario de Seguridad Pública de México, Omar García Harfuch, confirmó este miércoles que el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, está vinculado al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) al anunciar la detención de uno de los presuntos "autores intelectuales" del crimen que ha provocado una ola de indignación en el país.

En una conferencia de prensa, el funcionario detalló que han identificado y detenido a Jorge Armando ‘N’ como presunto autor intelectual del homicidio ocurrido en la celebraciones del Día de Muertos en ese municipio del estado de Michoacán (oeste), y lo vinculó a un grupo delictivo de la zona relacionado con el CJNG.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) también explicó que tras labores de inteligencia, revisión de cámaras de videovigilancia, entrevistas y análisis tecnológicos se pudo reconstruir la secuencia del ataque.

Como resultado, fue detenido Jorge Armando ‘N’, quien según Harfuch fue “identificado como uno de los autores intelectuales y uno de los líderes de la célula delictiva que planearon el homicidio de Carlos Manzo”.

“Esta detención representa un paso clave para desarticular la estructura criminal responsable de este ataque”, indicó, a la vez que reiteró que “no habrá impunidad” en la operación para desmantelar por completo a la célula continuará.

Asimismo, informó que dos de los implicados en el crimen, identificados como Fernando Josué ‘N’ y Ramiro ‘N’, aparecieron muertos el pasado 10 de noviembre sobre la carretera Uruapan, Paracho, en el estado de Michoacán (oeste de México), quienes acompañaron al agresor Víctor Manuel ‘N’, quien fue abatido en el lugar de los hechos.

García Harfuch precisó que los análisis a los dispositivos permitieron confirmar la participación del CJNG en la planeación y ejecución del crimen.

Según las indagatorias, los teléfonos revelaron un grupo de mensajería donde se coordinó en tiempo real la agresión.

“Se ordenó a los miembros colocarse en distintos puntos para dar seguimiento al alcalde y compartir su ruta y horarios”, citó el funcionario.

Añadió que “Ramiro se encontraba en el lugar para coordinar los movimientos” y que un sujeto identificado como ‘El Licenciado’ emitía instrucciones directas para llevar a cabo la ejecución, incluso presionando a los sicarios para disparar sin importar si Manzo estaba acompañado.

Los mensajes también mostraron videos del sitio minutos antes y después del ataque, indicaciones para borrar conversaciones, coordinar rutas de escape y recoger a los participantes.

García Harfuch confirmó también que la célula delictiva a la que pertenecían el detenido y las personas que fueron halladas muertas está vinculada con una facción afín al CJNG “(está) confirmado”.

Asimismo, señaló que Grecia Quiroz, viuda de Manzo y actual presidenta municipal de Uruapan cuenta con seguridad proporcionada por la Secretaría de la Defensa Nacional, además de que existe un despliegue de las Fuerzas Armadas en todo el estado.

El asesinato de Manzo ha generado numerosas protestas tanto en Michoacán como en el resto de México, en medio de la violencia por el crimen organizado en varias regiones de México.

EFE

