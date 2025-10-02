TEMAS DE HOY:
Cisterneros mantienen vigilia en YPFB: “Mientras no esté el documento en físico, no se levanta la medida”

Ronald García, vicepresidente de la Federación de Empresas Cisterneras (Fedecis), informó que hasta el momento la única comunicación de la estatal ha sido una llamada telefónica.

Charles Muñoz Flores

02/10/2025 13:25

Cisterneros exigen contrato y mantienen vigilia en YPFB. FOTO: NTV/RED UNO. Montaje CHMF.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

El segundo día de vigilia de los cisterneros frente a las puertas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) transcurre sin avances concretos en la atención a la demanda de una adenda de contrato que permita garantizar la continuidad de sus operaciones.

Ronald García, vicepresidente de la Federación de Empresas Cisterneras (Fedecis), informó que hasta el momento la única comunicación de la estatal ha sido una llamada telefónica.

“Están trabajando en la parte jurídica de un contrato de 90 días y estamos esperando aquí que terminen eso. Luego nos reuniremos con todos los representantes legales de cada empresa y cooperativa para tomar una decisión sobre la firma del contrato y la orden de que puedan cargar los camiones hacia Argentina y Paraguay”, señaló.

Consultado sobre si el contrato de 90 días posibilitaría la reactivación de las actividades, García indicó que el acuerdo otorgaría garantías y seguridad sobre el pago del flete de transporte. Sin embargo, enfatizó que la medida de presión se mantendrá hasta que el documento esté disponible en físico.

“Mientras no esté el documento, no hay ninguna seguridad. Por eso estamos esperando que se haga firmar con cada representante legal y luego determinar en una reunión si se firma y se levanta la medida”, explicó.

 

 

