Diputada Ortega pide celulares nuevos para legisladores al finalizar su gestión

Durante la sesión de la Cámara de Diputados realizada este miércoles, la diputada de Comunidad Ciudadana (CC), María Elena Ortega, generó polémica al solicitar que tanto ella como sus colegas reciban celulares nuevos al concluir su mandato en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

“Que nos den nuevos celulares para irnos tranquilos a nuestras casas (…), es lo mismo que nos quisieran pedir los bolígrafos que nos han dado, no pues, son fungibles, no podemos entregar nada de esas cosas, las tabletas también tienen una vida útil que ya justamente se está cumpliendo”, reclamó Ortega en su intervención.

La propuesta de la diputada llamó la atención por producirse en un contexto en el que los legisladores titulares perciben un salario mensual superior a los 23.000 bolivianos. El pedido de disponer de equipos móviles nuevos se suma a anteriores controversias sobre el uso de recursos y beneficios otorgados a autoridades nacionales.

El diputado Zacarias Laura (MAS) dijo: “no hay que ser sinvergüenzas, porque que al final ¿Qué trabajo legislativo hemos realizamos para la población? y encima quieren que se les regale celulares”.

A su turno el diputado Alejandro Reyes (CC) manifestó “es incorrecto porque estamos en crisis y no podemos seguir erogando gastos como los masistas hasta el ultimo día”.

Mire el video:

