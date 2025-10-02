TEMAS DE HOY:
ACCIDENTE cadáver ACCIDENTE VIAL

22ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Política

Diputada Ortega pide celulares nuevos para legisladores al finalizar su gestión

La propuesta de la diputada llamó la atención por producirse en un contexto en el que los legisladores titulares perciben un salario mensual superior a los 23.000 bolivianos.

Hans Franco

02/10/2025 13:28

Foto: La diputada María Elena Ortega (Captura de video)
La Paz

Escuchar esta nota

Durante la sesión de la Cámara de Diputados realizada este miércoles, la diputada de Comunidad Ciudadana (CC), María Elena Ortega, generó polémica al solicitar que tanto ella como sus colegas reciban celulares nuevos al concluir su mandato en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

“Que nos den nuevos celulares para irnos tranquilos a nuestras casas (…), es lo mismo que nos quisieran pedir los bolígrafos que nos han dado, no pues, son fungibles, no podemos entregar nada de esas cosas, las tabletas también tienen una vida útil que ya justamente se está cumpliendo”, reclamó Ortega en su intervención.

La propuesta de la diputada llamó la atención por producirse en un contexto en el que los legisladores titulares perciben un salario mensual superior a los 23.000 bolivianos. El pedido de disponer de equipos móviles nuevos se suma a anteriores controversias sobre el uso de recursos y beneficios otorgados a autoridades nacionales.

El diputado Zacarias Laura (MAS) dijo: “no hay que ser sinvergüenzas, porque que al final ¿Qué trabajo legislativo hemos realizamos para la población? y encima quieren que se les regale celulares”.

A su turno el diputado Alejandro Reyes (CC) manifestó “es incorrecto porque estamos en crisis y no podemos seguir erogando gastos como los masistas hasta el ultimo día”.  

Mire el video: 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD