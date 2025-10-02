“Es indefinido”: carretera a Yacuiba bloqueada por demandas del pueblo guaraní

La Ruta Internacional 9, que conecta Santa Cruz con Yacuiba y Camiri, amaneció bloqueada este miércoles. El punto de corte se instaló en horas de la madrugada en protesta por la, según los movilizados, "falta de voluntad" de la Gobernación de Santa Cruz para atender sus demandas.

El bloqueo es impulsado por el Consejo de Capitanes Guaraní de Santa Cruz (CCG), junto a todo su directorio, las 13 capitanías zonales y las entidades autónomas de Charagua Iyambae y Kereimba Iyambae, además de todas sus comunidades.

Los comunarios anunciaron a transportistas, comerciantes, pasajeros y a la población en general que la medida es de carácter indefinido y afecta la principal ruta que va al sur del departamento.

El pliego petitorio del pueblo Guaraní se centra en la exigencia de atención a temas fundamentales como salud, educación y seguridad en sus territorios. En un comunicado, el CCG y las capitanías de Charagua Iyambae confirmaron su movilización para presionar a las autoridades departamentales a que den una respuesta concreta a sus necesidades.

El corte de ruta genera un impacto significativo en el tráfico de la zona, dejando varados a vehículos y carga que se dirigen o provienen de la capital cruceña.

Mira la programación en Red Uno Play