“No es justo que estudien así”: Colegio del Plan 4000 bajo el agua y sin condiciones

Este lunes, el colegio Tupac Katari, ubicado en el Plan 4000, amaneció completamente inundado por la lluvia. Los más afectados fueron los niños de primaria, que llegaron al colegio con frío y mojados.

Lo que se ve al entrar al colegio parece un río. El agua cubre los pasillos y llega hasta las aulas. Muchas madres que fueron a dejar a sus hijos quedaron preocupadas al ver cómo los pequeños tenían que caminar dentro del agua para pasar clases.

“Los niños entran mojados al aula, con frío, y así tienen que estudiar. Esto no es justo para ellos”, dijo una madre.

Padres de familia denuncian que, las aulas no están bien construidas, puesto que, algunas solo tienen una malla de tela que no protege del frío, del viento ni del sol.

“Me siento impotente al ver a los niños pasar clases así, mojándose, arriesgando su salud. Queremos que las autoridades nos ayuden”, agregó otra madre de familia.

En estas condiciones, decenas de estudiantes del nivel primario siguen asistiendo a clases. La situación es muy dura, sobre todo en los días de lluvia o frío.

Las madres de familia piden a las autoridades que vayan al lugar y vean cómo está el colegio. Quieren una solución urgente: aulas seguras, techos firmes y un colegio digno para sus hijos.

“Este es un llamado para que nos escuchen. Nuestros hijos merecen estudiar en mejores condiciones”, concluyó una de las mamás.

