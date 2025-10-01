Presidente cívico exige cumplimiento inmediato de pagos para centros de diálisis

El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, calificó como “histórico” el reciente fallo de la Sala Constitucional que obliga al Gobierno central a garantizar la atención médica continua y oportuna para los pacientes renales en todo el país.

En entrevista con el programa El Mañanero, Cochamanidis destacó que esta sentencia sienta un precedente legal de gran importancia, pues “a nivel nacional, quienes hoy estén siendo víctimas de la falta de atención, porque los centros de diálisis no les están brindando el servicio, ya cuentan con una herramienta jurídica para exigir que el Estado cumpla sus obligaciones”.

Según el dirigente, más de 10.000 personas en Bolivia, y cerca de 2.000 solo en Santa Cruz, dependen de la diálisis para sobrevivir, y durante meses se vieron expuestas a la falta de recursos y pagos adeudados por el Gobierno, poniendo en riesgo sus vidas.

Cochamanidis denunció además la actuación centralista del Gobierno, que “no tomó en cuenta a los servicios departamentales de salud y directamente contrató con clínicas privadas, incumpliendo la normativa y generando caos y desatención”.

El presidente del Comité aseguró que, con esta sentencia, “las autoridades nacionales están obligadas a cumplir con sus pagos y contratos, y quienes incumplan deberán responder penal, civil y administrativamente”.

Sobre la protesta que sostuvieron los pacientes renales en la Plaza 24 de Septiembre durante 12 días, Cochamanidis lamentó que el Gobierno no respondiera ante la crisis, obligando a las personas a manifestarse en condiciones extremas de calor, aun cuando estaban físicamente agotadas tras sus tratamientos.

Finalmente, Cochamanidis destacó que esta victoria no solo beneficia a los pacientes renales, sino que establece un precedente legal para otros grupos vulnerables, como los enfermos con cáncer, que puedan verse afectados en el futuro.

Mira la programación en Red Uno Play