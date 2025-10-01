Comité Cívico Pro Santa Cruz celebra fallo a favor de pacientes renales y contra el centralismo

El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, destacó la sentencia judicial que obliga al Estado a cumplir con los pagos a los centros de hemodiálisis públicos y privados, calificando el fallo como “una victoria para Bolivia y para los enfermos renales”.

“Ganó Bolivia, ganaron los enfermos renales, le ganamos al centralismo, le ganamos a Arce, a Montenegro y a Castro, que no querían pagarle a los centros de diálisis privados y públicos, querían matar gente”, afirmó Cochamanidis en un video difundido en redes sociales.

El dirigente cívico resaltó el trabajo conjunto realizado desde Santa Cruz, en el que participaron diferentes autoridades y representantes de la sociedad civil. “El gran equipo que se hizo desde Santa Cruz, a la cabeza del Comité Pro Santa Cruz, la diputada Luisa Nayar, el rector de la universidad Gabriel Reinerio Vargas, la asambleísta Paola Aguirre y el abogado Andrés Ritter, se la jugó por Bolivia”, manifestó.

Cochamanidis subrayó que el fallo sienta un precedente histórico en defensa de la vida y la salud. “Hoy hay una sentencia histórica para toda la vida en el país, le ganamos al centralismo. No se olviden de una cosa: el centralismo mata”, concluyó.

