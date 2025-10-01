TEMAS DE HOY:
Internacional

VIDEO: ¡Trágico! Quinceañera muere en accidente mientras entregaba invitaciones para su fiesta en Venezuela

La motocicleta en la que se trasladaba la joven había sido un regalo de cumpleaños de sus padres, entregado apenas unos días antes.

Ligia Portillo

01/10/2025 14:16

VIDEO: ¡Trágico! Quinceañera muere en accidente mientras entregaba invitaciones para su fiesta. Foto: Imagen referencial/Pixabay
Venezuela

Hay gran dolor tras la trágica muerte de Stefany Richelli Ramos Díaz, una adolescente de 15 años que perdió la vida en un accidente de motocicleta el pasado sábado 27 de septiembre en Venezuela, mientras entregaba las invitaciones para su fiesta de XV años.

El fatal hecho ocurrió minutos antes de las 14:00 horas en el cruce de las calles Troconis y Esperanza, en el municipio de Pedro Zaraza, estado Guárico. Según los primeros reportes policiales, se trató de un choque frontal que dejó a Stefany sin vida en el lugar debido a las graves lesiones sufridas. En el siniestro también resultó herido su hermano menor, de tan solo 12 años, cuyo estado de salud aún no ha sido actualizado por las autoridades.

De acuerdo con medios locales, la motocicleta en la que se trasladaba la joven había sido un regalo de cumpleaños de sus padres, entregado apenas unos días antes. La quinceañera decidió usar el vehículo para recorrer más rápido la ciudad y repartir las invitaciones para la esperada celebración, sin imaginar que esa misma ilusión terminaría en tragedia.

VIDEO: ¡Trágico! Quinceañera muere en accidente mientras entregaba invitaciones para su fiesta. Foto: RR.SS.

Las autoridades del Departamento de Investigación de Accidentes de Tránsito y Transporte (DIATT) de Guárico ya iniciaron las investigaciones para esclarecer las causas del siniestro y deslindar responsabilidades, pues hasta ahora no se ha informado sobre el otro vehículo involucrado.

El funeral de Stefany se llevó a cabo el lunes 29 de septiembre, en medio de una profunda tristeza. Amigos y familiares la despidieron con flores, globos y confeti, mientras su casco fue colocado sobre el ataúd como símbolo de su pasión por las motocicletas. Un gesto que estremeció aún más a los presentes y a los miles de internautas que siguieron la noticia en redes sociales.

La ilusión de unos XV años se transformó en una despedida cargada de dolor y recuerdos, dejando a todo un país impactado por la fragilidad de la vida y el profundo vacío que dejó Stefany Richelli.

Mira el video:

 

