[Imágenes sensibles] Filtran video del asesinato a balazos del estilista de Ángela Aguilar

Después de que se conociera el violento asesinato a balazos de Miguel de la Mora, estilista de celebridades, entre ellas Ángela Aguilar, y propietario de la estética de lujo Micky Hair Salón Masaryk, en las últimas horas, se filtraron video del terrible hecho.

Durante la noche del pasado lunes 29 de septiembre, en la región de Polanco, Ciudad de México, se conoció la muerte del estilista, quien fue asesinado por sicarios que se trasladaban en motocicleta.

Autoridades reportaron la muerte del estilista a las 23:00 y pasada la media noche se anunciaba el nombre de la víctima.

Autoridades también señalaron que una de las empleadas del lugar logró identificar a los atacantes del joven de 28 años.

“La persona asesinada anoche en Polanco es Miguel Ángel De La Mora Larios, estilista de famosos en Micky’s hair Masaryk, ubicado en Moliere y Masaryk”, indicaba el reporte.

Medios locales y reporteros, horas después, difundieron imágenes del violento incidente.

