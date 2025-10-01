Agostina Gutiérrez, hermana de Lara subió este miércoles a sus redes sociales un nuevo video en memoria su hermana de 15 años Lara, víctima del triple asesinato en Argentina.

Ya en días pasados había subido un primer video, de la fiesta de 15 años, ahora en su memoria subió otro video, y lo publicó junto a un post donde demuestra su cariño, y la fuerza que necesita para superar esta terrible tragedia.

“Por un ratito más. Quiero seguir cachándote haciendo TikTok siempre tan hermosa, mi reinita no caigo. Mi bebé te amo con toda mi alma” publicó la joven junto a emojis de corazón roto y lágrimas.

En el video, se ve a Lara (15), la más joven de las víctimas de la masacre, hacer muecas y bailar la canción “Pa” de Tini Stoessel.

Los usuarios lamentaron lo sucedido y brindaron palabras de fortaleza a Agostina, quien en los últimos días fue publicando varios posts recordando a su hermanita.

Según fuentes oficiales, el crimen de las jóvenes fue transmitido en vivo por Instagram. A Lara le amputaron los cinco dedos de la mano izquierda y una oreja antes de cortarle el cuello, y acabar con su vida, el hecho causó consternación.

