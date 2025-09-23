Identifican a los presuntos autores del triple asesinato; las víctimas estaban maniatadas y embaladas

El triple asesinato registrado el pasado 13 de agosto en la zona de la avenida Beni sigue revelando detalles estremecedores. Tras un operativo en un condominio ubicado en la avenida Las Américas, personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) identificó a los presuntos autores materiales del hecho, quienes habrían permanecido en ese lugar.

Durante la intervención, los agentes secuestraron una maleta que podría aportar elementos clave a la investigación.

De acuerdo con las pesquisas preliminares, las víctimas —encontradas maniatadas, embaladas y con signos de tortura e impactos de bala— estarían vinculadas a mafias balcánicas. Este dato refuerza la hipótesis de que se trató de un ajuste de cuentas entre organizaciones criminales internacionales.

Hasta la fecha, cuatro personas han sido detenidas en Bolivia y enviadas a la cárcel de Palmasola por su presunta participación en el crimen. Estos individuos incluso participaron en la reconstrucción de los hechos bajo la supervisión del Ministerio Público.

No obstante, la Fiscalía sostiene que la pieza clave del caso se encuentra en Brasil, donde fue aprehendido un ciudadano sindicado como el presunto autor intelectual del triple asesinato. La coordinación entre autoridades bolivianas y brasileñas será determinante para esclarecer el móvil y las conexiones de esta red criminal.

La Policía continúa movilizada en busca de los prófugos y no descarta nuevos operativos en Santa Cruz.

