Triple asesinato: detienen a la sobrina del quinto implicado en el crimen, capturado en Bolivia

Un giro inesperado dio las investigaciones del triple crimen suscitado en Argentina. Este lunes la Policía de ese país procedió a la detención de una mujer, identificada como Florencia Ibáñez, quien sería sobrina de Sotacuro Lázaro, el hombre capturado el pasado viernes, cuando ingresó de manera ilegal a Villazón, Bolivia.

Según revelaron las autoridades, la mujer habría estado en el mismo auto con su tío la noche del crimen de las tres jóvenes.

Se conoce que la joven horas antes de ser detenida había brindado una entrevista exclusiva con TN en la que explicó que su tío es remisero y “una buena persona”.

La mujer, constató que ella iba en uno de los autos que se habrían usado en el secuestro, tras ser detenida la trasladaron a la DDI de La Matanza, lugar donde pasará la noche.

“El auto es de mi tío Víctor, pero lo usamos los dos. Yo estaba con un amigo cuando me dijo que tenía que ir a buscar a un pasajero hasta Florencio Varela y fuimos juntos", explicó la sobrina de Sotacuro.

Según la reconstrucción del caso, las jóvenes fueron invitadas a una fiesta en el Bajo Flores, en la Ciudad de Buenos Aires, pero en realidad cayeron en una trampa y terminaron en una casa del sur del conurbano, donde fueron torturadas y asesinadas.

