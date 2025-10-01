¿Está vivo? Aseguran haber captado en video a Juan Gabriel en París

Cuando ya pasaron 10 años de la muerte de uno de los cantantes más icónicos y queridos en la historia de México, como es Juan Gabriel, en las últimas horas, se han hecho virales, imágenes donde supuestamente se lo ve con vida, un tema que ha generado polémica en redes sociales.

El video fue compartido en redes sociales y en la plataforma de TikTol por el usuario @fidelmarinlol, y en el clip, se observa a un hombre de cabello largo y canoso, vestido con chamarra naranja, playera negra y pañoleta azul, sentado en la terraza de una cafetería de Paris.

Las personas que grabaron el video, mostraron su asombro por el parecido del hombre con Juan Gabriel.

Los comentarios y opiniones no se han dejado esperar en redes sociales, y todos mencionan el impactante parecido del hombre con el 'divo de Juárez'.

Muchos otros, también señalaron que no es el artista y que solo se trata de una persona bastante parecida.

