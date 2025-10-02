TEMAS DE HOY:
Red Uno transmitirá por su sitio web y redes sociales el encuentro entre Comité y parlamentarios cruceños

La reunión organizada por el Comité Pro Santa Cruz será transmitida, este jueves, por la página web de la Red Uno de Bolivia y todas sus plataformas digitales a partir de las 09:30. 

Naira Menacho

01/10/2025 20:14

Foto: RR.SS/Comité Pro Santa Cruz.

Este jueves a partir de las 09:30 horas se llevará a cabo el encuentro “La nueva relación con el Estado: autonomía plena”, organizado por el Comité Pro Santa Cruz, con la finalidad de promover una nueva relación de Santa Cruz con el Estado boliviano, a través de trabajo en conjunto con los diputados y senadores electos por el departamento.

En el encuentro se pretende crear una agenda de trabajo cruceña para impulsar el desarrollo del departamento.

Serán cerca de 60 personas, entre diputado y senadores electos de los diferentes partidos políticos, las que se reunirán con representantes del Comité Pro Santa Cruz para conocer la problemática del departamento y elaborar proyectos que planteen soluciones.  

El encuentro “La nueva relación con el Estado: autonomía plena”, se realizará este jueves 2 de octubre en el Hotel Novotel, a partir de las 09:30 horas, y será transmitido por el sitio web de la Red Uno y por todas sus plataformas digitales.

