¡Feliz Navidad! A partir de hoy Venezuela da inicio a las festividades navideñas

Este miércoles 1 de octubre, inicia oficialmente la etapa navideña en Venezuela, después de la disposición emitida a través de un decreto por el presidente de ese país Nicolás Maduro.

El mandatario adelantó una vez más esta celebración, pese a que el nacimiento del Niño Jesús, que se conmemora en Navidad, se celebra oficialmente el 25 de diciembre.

Este es otro año en que Venezuela celebra navidad en el mes de octubre, sin embargo, esta vez se caracteriza por darse en medio de tensiones y amenazas frente a Estados Unidos.

"El miércoles 1 de octubre arranca la Navidad. Para los amargados no habrá Navidad, según ellos, pero para nosotros sí, para el país entero", expresó el secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, en alusión al sector mayoritario opositor.

La población inició con el decorado de sus inmuebles, así mismo, los trabajadores también decoraron varias zonas, entre ellas el Paseo Los Próceres un monumento con fuentes, plazoletas y estatuas de líderes independentistas.

