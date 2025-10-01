TEMAS DE HOY:
Comité convoca a parlamentarios electos para crear una ‘agenda cruceña’

Stello Cochamanidis resaltó que el trabajo en equipo es la única forma de salir adelante como departamento.

Naira Menacho

01/10/2025 19:13

Foto: RR.SS.
Santa Cruz

El Comité Pro Santa Cruz anunció la convocatoria a los parlamentarios electos para este jueves 2 de octubre, a las 09:30, en el Hotel Novotel, con el objetivo de crear una 'agenda cruceña' de trabajo.

El presidente del Comité, Stello Cochamanidis, recordó que desde hace más de 20 años la Brigada Parlamentaria no logró impulsar proyectos de gran alcance, lo que, según afirm, ha limitado el desarrollo del departamento.

“Hace más de 20 años un proyecto de la Brigada Parlamentaria salió adelante, y eso permitió avanzar. Sin embargo, en estos 20 años de gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), Santa Cruz se ha visto estancada en sus proyectos porque no se podía trabajar desde la Brigada. Hoy, en el escenario en el que nos encontramos, y a partir del 8 de noviembre, se podrán viabilizar muchas cosas”, indicó,

El presidente del Comité señaló que el encuentro servirá para explicar los temas prioritarios que deben formar parte de la agenda y, desde la Brigada, darles el impulso necesario para avanzar.

 

 

