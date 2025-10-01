Luis Enrique: "El Barça es un candidato claro a ganar la Champions"

Pese a haber derrotado a domicilio (1-2) al Barcelona en la segunda jornada de la Liga de Campeones, el técnico del PSG, Luis Enrique Martínez, consideró al conjunto azulgrana "un candidato claro" a ganar la máxima competición continental.



"En ningún caso (están lejos del PSG, actual campeón de Europa) por un resultado. Para mí el Barça está claramente entre los candidatos a ganar la Champions. Ellos juegan de maravilla, tienen un nivel altísimo y esto solo es el inicio de la competición", ha afirmado desde la sala de prensa del Estadio Olímpico Lluís Companys.



En este sentido, Luis Enrique ha destacado el gran espectáculo que ofrecieron ambas escuadras: "Hoy se ha visto un partido excelente. Cuando ves jugar a dos equipos que no dan patadas e intentan hacerse daño con el balón el uno al otro, es una maravilla".



De hecho, el expreparador azulgrana subrayó que "hay pocos equipos con una identidad tan clara" como su PSG y el Barcelona, del que reconoció su superioridad en el partido "hasta que marcaron el gol"



"Después de encajar el 1-0, hemos mejorado y hemos hecho una segunda mitad de mucho nivel", destacó Luis Enrique, feliz por la victoria pese a tener muchas bajas, un resultado que debe servir a su equipo "para recuperar la confianza" después de perder en la Liga francesa contra el Olympique de Marsella (1-0).



"Hoy hemos jugado con muchos jugadores jóvenes de la cantera y es una maravilla entrenar un equipo así. Da igual quién lleve esta camiseta. Lo importante es que he vuelto a sentir esa mentalidad y ese ADN que tenemos como equipo", afirmó.



El preparador asturiano ha destacado el papel del lateral Nuno Gomes y del central Hakimi - "los mejores en su posición", dijo- a la hora de superar la presión del Barça "con pases en profundidad y con la conducción".



Y ha agradecido al club catalán y a su presidente, Joan Laporta, "el bonito detalle de subastar las camisetas que sus jugadores han llevado hoy para recaudar fondos para la Fundación Xana", que lleva el nombre de su hija fallecida de un osteosarcoma hace seis años y medio.

