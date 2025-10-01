Ancelotti dice que la prioridad de Brasil es ganar y jugar bien

El seleccionador brasileño, Carlo Ancelotti, afirmó este miércoles que la prioridad de la Canarinha en los seis amistosos que disputará antes del Mundial de 2026 es ganar y jugar bien, ya que su idea es preparar el equipo que intentará conquistar el sexto título del país y no hacer nuevas pruebas.



"Vamos a esos amistosos para jugar bien y ganar. Esa es la prioridad en todos los partidos que tendremos", afirmó el entrenador italiano en rueda de prensa al divulgar la lista de convocados para los amistosos del 10 de octubre con Corea del Sur en Seúl y del 14 de octubre con Japón en Tokio.



El entrenador admitió que aún hay muchos jugadores brasileños que tiene que conocer, pero que su intención no es probarlos debido a que la prioridad es montar el equipo que disputará el Mundial.



"Tenemos que ir a ganar, posiblemente a jugar bien y posiblemente mejorar algunas cosas que ya he señalado", dijo.



Tras los partidos de este mes en Asia, Brasil tendrá otros dos amistosos en noviembre, cuando probablemente enfrentará selecciones africanas en Londres y París, y dos más en marzo del próximo año, para el que está negociando compromisos con selecciones europeas de elite, según explicó el seleccionador.



Aunque admitió que convocó a varios jugadores que se caracterizan por su versatilidad y por poder jugar en diferentes posiciones, especialmente atacantes que pueden ser alineados en el centro o en las puntas, dijo que no planea hacer experimentos.



"Hay mucha variedad, pero no quiero hacer experimentos. Mi idea para los próximos meses es muy clara. No quiero inventar, incluso porque el fútbol ya fue inventado hace mucho tiempo", aseguró.



El entrenador explicó que su lista de 26 convocados para los amistosos no es definitiva debido a que tuvo muchas limitaciones por jugadores que se lesionaron, entre los cuales titulares indiscutibles como Raphinha, Alisson y Marquinhos.



Dijo igualmente que le dio prioridad a los jugadores que actúan para clubes europeos debido a que tendrán menos dificultades de viaje y de diferencia horaria para desplazarse hasta Asia.



Agregó que en los amistosos de noviembre probablemente aumentará el número de jugadores de clubes brasileños convocados y en los del próximo año ya tendrá un equipo más definido.



A la lista de convocados este miércoles regresaron los delanteros Vinícius Junior y Rodrygo, dos expupilos suyos en el Real Madrid.



Vinícius no fue incluido en los dos últimos partidos de Brasil por las eliminatorias debido a que tenía que cumplir una fecha de suspensión y Rodrygo hasta ahora no había sido tenido en cuenta por el seleccionador por sus problemas con lesiones.

