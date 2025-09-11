TEMAS DE HOY:
comerciante herido Menor se dispara Mueren dos “tragones”

30ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

Ancelotti tras la derrota de Brasil: “Es muy difícil jugar en la altura”

El DT italiano de Brasil vivió su primera experiencia en los 4.150 metros de El Alto y y admitió que "el partido lo hizo reconsiderar".  

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

10/09/2025 21:23

Foto: El entrenador de la selección brasileña de fútbol, Carlo Ancelotti / ISAAC FONTANA / EFE
Brasil

Escuchar esta nota

Carlo Ancelotti vivió una experiencia inédita en su carrera como director técnico al enfrentar el desafío de jugar a 4.150 metros de altura en El Alto, escenario donde Brasil cayó 1-0 ante Bolivia por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

Tras el partido, el entrenador italiano no ocultó su reconocimiento sobre la complejidad del encuentro y las condiciones adversas que enfrentó su equipo. “Este fue el único partido que realmente nos hizo reconsiderar”, afirmó Ancelotti con sinceridad.

“Fue muy, muy complicado para nosotros. En todos los sentidos”, expresó, y añadió: “Aunque el equipo ha mejorado, todavía hay aspectos que debemos corregir para tener un mejor desempeño en el campo. Es muy difícil jugar aquí, en la altura. Los jugadores hicieron un gran esfuerzo, pero todos sabemos lo que significa jugar en estas condiciones”.

Ancelotti destacó la fortaleza de Bolivia en su casa. “Bolivia es un equipo que en su casa juega con intensidad y tiene mucho éxito. Lo sabíamos, pero igualmente nos costó mucho”, reconoció el técnico.

No esquivó la polémica en torno al arbitraje y la influencia del VAR en una decisión penal clave: “Algunas fallas estuvieron relacionadas con ciertas decisiones arbitrales que condicionaron el desarrollo del partido. Otra vez, el VAR decidió penal... Son cosas que obviamente se pueden mejorar”.

A pesar del revés, Ancelotti mantuvo la confianza en el proceso y en su plantilla. “Más allá de la derrota, estoy convencido de que el equipo está en el camino correcto para llegar bien a la Copa del Mundo. Tengo máxima confianza en los jugadores”.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:30

Chelsea vs. psg

23:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:30

Chelsea vs. psg

23:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD