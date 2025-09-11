Ancelotti tras la derrota de Brasil: “Es muy difícil jugar en la altura”

Carlo Ancelotti vivió una experiencia inédita en su carrera como director técnico al enfrentar el desafío de jugar a 4.150 metros de altura en El Alto, escenario donde Brasil cayó 1-0 ante Bolivia por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

Tras el partido, el entrenador italiano no ocultó su reconocimiento sobre la complejidad del encuentro y las condiciones adversas que enfrentó su equipo. “Este fue el único partido que realmente nos hizo reconsiderar”, afirmó Ancelotti con sinceridad.

“Fue muy, muy complicado para nosotros. En todos los sentidos”, expresó, y añadió: “Aunque el equipo ha mejorado, todavía hay aspectos que debemos corregir para tener un mejor desempeño en el campo. Es muy difícil jugar aquí, en la altura. Los jugadores hicieron un gran esfuerzo, pero todos sabemos lo que significa jugar en estas condiciones”.

Ancelotti destacó la fortaleza de Bolivia en su casa. “Bolivia es un equipo que en su casa juega con intensidad y tiene mucho éxito. Lo sabíamos, pero igualmente nos costó mucho”, reconoció el técnico.

No esquivó la polémica en torno al arbitraje y la influencia del VAR en una decisión penal clave: “Algunas fallas estuvieron relacionadas con ciertas decisiones arbitrales que condicionaron el desarrollo del partido. Otra vez, el VAR decidió penal... Son cosas que obviamente se pueden mejorar”.

A pesar del revés, Ancelotti mantuvo la confianza en el proceso y en su plantilla. “Más allá de la derrota, estoy convencido de que el equipo está en el camino correcto para llegar bien a la Copa del Mundo. Tengo máxima confianza en los jugadores”.

