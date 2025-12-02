Brasil aspira a que Ancelotti lo ayude a jugar un buen Mundial

Brasil confía en que el italiano Carlo Ancelotti logre enderezar el rumbo de la Canarinha en los siete meses que faltan para el Mundial tras haber acumulado los peores récords en las eliminatorias sudamericanas.

La Canarinha se clasificó al Mundial como el quinto en las eliminatorias sudamericanas, su peor posición, tras varios registros inéditos: peor puntuación en la clasificación (28 puntos), menor número de victorias (8 en 18 partidos), mayor número de derrotas (6 en 18 encuentros) y la defensa más castigada desde que existe el actual formato, con 17 goles encajados.

Ancelotti, que asumió el cargo en mayo tras tres cambios en el banquillo, mostró algunas mejorías, pero los números aún dejan dudas.

Con el técnico en el banquillo, Brasil suma cuatro victorias (sobre Paraguay, Chile, Corea del Sur y Senegal), dos empates (con Ecuador y Túnez) y dos derrotas (ante Bolivia y Japón).

La clasificación al Mundial, aunque garantizada con una jornada de antelación, dejó un sabor amargo con el cierre con una derrota por 1-0 ante Bolivia en El Alto.

Desde 1998, cuando comenzó el formato de todos contra todos en las eliminatorias, Brasil solo había quedado fuera de la cima en dos ediciones y nunca tan abajo como ahora.

Las nuevas reglas de la FIFA que aumentaron a 48 el número de competidores en el Mundial evitaron un susto mayor: hasta 2022, el quinto puesto obligaba a disputar una repesca, hoy reservada al séptimo.

El mal momento no es reciente. Tras Catar 2022, la Verdeamarela encadenó dos seleccionadores interinos (Ramón Menezes y Fernando Diniz) y uno efectivo, Dorival Júnior, que duró poco más de un año, antes de la llegada de Ancelotti.

El balance desde el último Mundial refleja la irregularidad: diez victorias, ocho empates y siete derrotas, además de una Copa América discreta en Estados Unidos, con solo una victoria y eliminación en cuartos.

La fragilidad defensiva se convirtió en el principal síntoma de la crisis. Desde 2022, Brasil encajó 31 goles en 25 partidos y solo mantuvo en cero su portería en seis ocasiones.

El punto más bajo llegó en marzo, con el 4-1 sufrido ante Argentina en Buenos Aires, su derrota más amplia en unas eliminatorias. Brasil, además, también sufrió ante su mayor rival una derrota en casa, la primera hasta ahora como local en unas eliminatorias.

Además de mejorar el equipo, otro de los retos de Ancelotti es recuperar la confianza de un grupo golpeado en resultados, juegos y en relación con la afición, que aún no ha digerido la histórica goleada por 7-1 que Brasil encajó ante Alemania en el Mundial que disputó en casa en 2014.

EFE

