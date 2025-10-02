Maestros proponen retomar el ‘Plan Mochila Segura’ para frenar violencia en colegios

Ante el aumento de casos de agresiones entre estudiantes en las unidades educativas, la Dirección Departamental de Educación de Santa Cruz convocó a maestros urbanos e instituciones para coordinar acciones inmediatas.

Como resultado, se decidió activar nuevamente el ‘Plan Mochila Segura’, que consiste en la revisión de mochilas de los alumnos.

“Se debe implementar nuevamente el ‘Plan Mochila Segura’, que significa revisar las mochilas, a pesar de que existe una sentencia constitucional”, informó Lorenzo Chávez, ejecutivo general de Maestros Urbanos de Santa Cruz.

Chávez explicó que la sentencia que prohíbe revisar mochilas no se adecúa a la realidad actual, por lo que se buscarán mecanismos jurídicos, como el consentimiento de los padres de familia a través de firmas, con acompañamiento de las juntas escolares.

El dirigente también señaló que se está trabajando en actividades de concienciación, aunque no habrían dado resultados suficientes.

“Otra de las conclusiones fue devolver la autoridad a los maestros para que impongan disciplina y orden, en base a los reglamentos internos de cada unidad educativa”, indicó Chávez, quien pidió a los padres respetar los llamados de atención o sanciones aplicadas por los profesores.

