¡Choque de gigantes! El Barcelona recibe hoy al PSG, actual campeón de la Champions

El conjunto azulgrana llega en un gran momento tras encadenar cuatro victorias consecutivas en la Liga, lo que le permitió alcanzar el liderato aprovechando la derrota del Real Madrid en el derbi. Además, en el estreno europeo se impuso con autoridad al Newcastle en Inglaterra, dejando claro que está dispuesto a recuperar protagonismo internacional.

PSG, bajo la dirección de Luis Enrique, defiende la corona continental. Los parisinos debutaron con una goleada al Atalanta, aunque en la liga francesa cayeron recientemente frente al Marsella, un tropiezo que no empaña su condición de favorito. Sin embargo, el técnico español afronta el encuentro con una plantilla mermada: no contará con Dembélé, Doué, Kvaratskhelia ni Marquinhos, piezas clave en su esquema.

Barcelona también tiene ausencias sensibles, especialmente en portería y en el mediocampo, pero recupera a la joya Lamine Yamal, que ya brilló en su reaparición ante la Real Sociedad. Con figuras como Lewandowski y Raphinha, el cuadro catalán espera repetir la exhibición que ofreció el curso pasado en este mismo estadio frente al Bayern.

El choque, programado para las 15:00 (hora de Bolivia), pondrá frente a frente a dos de los equipos más ofensivos del continente: los culés suman 23 goles en ocho partidos y el PSG 16 en siete. El resultado puede marcar el rumbo del grupo y será una prueba de fuego para medir hasta dónde llega la ambición de ambos proyectos.

Mira la programación en Red Uno Play