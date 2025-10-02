TEMAS DE HOY:
Policial

¡Alarmante! Vehículos sin papeles, sin placa y hasta robados fueron hallados en viviendas de La Paz

Diprove intervino dos domicilios en las zonas de Irpavi y Sopocachi, donde se encontraron vehículos indocumentados, motocicletas y un automóvil con denuncia internacional de robo. Los bienes fueron trasladados a El Alto para su verificación.

Jhovana Cahuasa

01/10/2025 21:12

Foto: Red Uno
La Paz

La Dirección Nacional de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove) informó que este miércoles se hallaron dos domicilios en La Paz repletos de vehículos de dudosa procedencia.

En una vivienda de Sopocachi se encontraron varios autos sin placa ni documentos, además de un vehículo con denuncia de robo internacional. También se secuestraron seis motocicletas en el mismo inmueble.

En la zona de Irpavi, los efectivos policiales secuestraron cuatro vehículos indocumentados y tres motocicletas.

El coronel Walter Andrade, director departamental de Diprove, señaló que el hallazgo fue resultado de allanamientos simultáneos realizados durante la jornada.

 

 

Los más de 20 motorizados decomisados fueron trasladados al garaje de Diprove en El Alto, donde serán verificados y posteriormente remitidos al Ministerio Público, para que se determinen responsabilidades.

 

 

 

