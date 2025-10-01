TEMAS DE HOY:
Policial

Envían a la cárcel a hombre acusado de abusar de una adolescente en Santa Cruz

Según el fiscal a cargo del caso, Boris Herbas, el Ministerio Público logró demostrar la probabilidad de autoría del imputado.

Charles Muñoz Flores

01/10/2025 19:31

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

Un hombre acusado de violación agravada contra una menor de 17 años fue enviado a la cárcel de Palmasola, tras la audiencia de medidas cautelares realizada este miércoles.

Según el fiscal a cargo del caso, Boris Herbas, el Ministerio Público logró demostrar la probabilidad de autoría del imputado.“Teniendo en cuenta que se trata de una víctima, una menor de 17 años que habría sido violada”, señaló Herbas.

El fiscal añadió que “según la relación de los hechos, la menor sería cónyuge o conviviente del hoy imputado y habría sido forzada a mantener relaciones sexuales”.

 

Programación

18:55

Notivisión

20:30

Chelsea vs. psg

23:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

