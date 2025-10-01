Envían a la cárcel a hombre acusado de abusar de una adolescente en Santa Cruz

Un hombre acusado de violación agravada contra una menor de 17 años fue enviado a la cárcel de Palmasola, tras la audiencia de medidas cautelares realizada este miércoles.

Según el fiscal a cargo del caso, Boris Herbas, el Ministerio Público logró demostrar la probabilidad de autoría del imputado.“Teniendo en cuenta que se trata de una víctima, una menor de 17 años que habría sido violada”, señaló Herbas.

El fiscal añadió que “según la relación de los hechos, la menor sería cónyuge o conviviente del hoy imputado y habría sido forzada a mantener relaciones sexuales”.

Mira la programación en Red Uno Play